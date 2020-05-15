На Дніпропетровщині знайшли тіло 11-річного хлопчика, який стрибнув у водойму і зник
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. На Дніпропетровщині 11-річний хлопчик вчора стрибнув до водойми та зник з поля зору, його тіло знайшли рятувальники сьогодні. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
"14-го травня Жовтоводські рятувальники розпочали пошуки 11-річного хлопця, який за показами свідків, стрибнув до водойми та миттєво зник з поля зору", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що надзвичайники за допомогою гумового човна здійснили пошук дитини, але знайти потерпілого вдалося тільки сьогодні, 15 травня.
"Вже о 11:30 на глибині 11 м та на відстані 60 м від берега водолазами знайдено та вилучено тіло хлопчика з водойми", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, на Миколаївщині знайшли тіло чоловіка зниклого під час купання в річці.