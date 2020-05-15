На Дніпропетровщині знайшли тіло 11-річного хлопчика, який стрибнув у водойму і зник

"14-го травня Жовтоводські рятувальники розпочали пошуки 11-річного хлопця, який за показами свідків, стрибнув до водойми та миттєво зник з поля зору", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що надзвичайники за допомогою гумового човна здійснили пошук дитини, але знайти потерпілого вдалося тільки сьогодні, 15 травня.

"Вже о 11:30 на глибині 11 м та на відстані 60 м від берега водолазами знайдено та вилучено тіло хлопчика з водойми", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, на Миколаївщині знайшли тіло чоловіка зниклого під час купання в річці.