На Миколаївщині знайшли тіло чоловіка зниклого під час купання в річці

Так, 9 травня о 8:58 за екстреним номером “101” надійшла інформація про те, що в акваторії річки Південний Буг поблизу села Яструбинове Вознесенського району під час купання зник чоловік.

“До місця події виїхав черговий караул 12 державної пожежно-рятувальної частини, водолази аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. Також до обстеження водойми приєднався місцевий дайвер. У ході проведення спільних пошукових робіт тіло загиблого 1975 р.н. виявлено у воді неподалік від берега та транспортовано на сушу”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що обставини трагедії наразі встановлюють представники правоохоронних органів.

Нагадаємо, у Житомирській області поліція розслідує обставини смерті жінки. Ймовірно її втопив син.