В Николаевской области нашли тело мужчины пропавшего во время купания в реке
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Мужчина исчез во время купания в акватории реки Южный Буг возле села Ястребиново нашли в воде недалеко от берега. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.
Так, 9 мая в 8:58 по экстренному номеру “101” поступила информация о том, что в акватории реки Южный Буг возле села Ястребиново Вознесенского района во время купания пропал мужчина.
“К месту происшествия выехал дежурный караул 12 государственной пожарно-спасательной части, водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. Также к обследованию водоема присоединился местный дайвер. В ходе проведения совместных поисковых работ тело погибшего 1975 г.р. обнаружено в воде недалеко от берега и транспортировано на сушу”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что обстоятельства трагедии сейчас устанавливают представители правоохранительных органов.
Напомним, в Житомирской области полиция расследует обстоятельства смерти женщины. Вероятно ее утопил сын.