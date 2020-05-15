В Днепропетровской области нашли тело 11-летнего мальчика, который прыгнул в водоем и пропал
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Днепропетровской области 11-летний мальчик вчера прыгнул в водоем и исчез из поля зрения, его тело нашли спасатели сегодня. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
"14-го мая Желтоводский спасатели начали поиски 11-летнего парня, который по показаниям свидетелей, прыгнул в водоем и мгновенно исчез из поля зрения", - говорится в сообщении.
Отмечается, что чрезвычайники с помощью резиновой лодки совершили поиск ребенка, но найти пострадавшего удалось только сегодня, 15 мая.
"Уже в 11:30 на глубине 11 м и на расстоянии 60 м от берега водолазами найдено и извлечено тело мальчика из водоема", - добавляется в сообщении.
Напомним, в Николаевской области нашли тело мужчины пропавшего во время купания в реке.