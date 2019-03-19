На Дніпропетровщині запобігли незаконному користуванню землею у понад 1,5 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. У Дніпропетровській області запобігли незаконному користуванню земельними ділянками вартістю понад 1,5 млн грн. Про це повідомляє УНН з посланням на прес-службу обласної прокуратури.
"Постановою Центрального апеляційного господарського суду задоволено апеляційну скаргу першого заступника прокурора області Романа Соскова в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області на рішення суду першої інстанції щодо визнання за фізичною особою-підприємцем права користування державними земельними ділянками вартістю понад 1,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.
За даними слідства, у серпні 2018 року до Господарського суду Дніпропетровської області звернувся підприємець з позовною заявою, в якій просив визнати за ним право на користування двома земельними ділянками сільськогосподарського призначення загальною площею близько 300 га в с. Бузівка Магдалинівського району.
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Суд позовні вимоги підприємця задовольнив повністю.
Однак прокуратура області не погодилася з позицією суду та подала апеляцію, вказуючи на те, що рішення винесено з порушенням вимог матеріального та процесуального права.
"Центральний апеляційний господарський суд погодився з доводами прокуратури та скасував рішення суду першої інстанції. Наразі за втручання прокуратури земельні ділянки повернуто у користування територіальній громаді", - зазначили у прокуратурі.
Нагадаємо, у Черкаській області запобігли незаконному наданню в оренду понад 200 га державної землі.