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На Дніпропетровщині запобігли незаконному користуванню землею у понад 1,5 млн грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. У Дніпропетровській області запобігли незаконному користуванню земельними ділянками вартістю понад 1,5 млн грн. Про це повідомляє УНН з посланням на прес-службу обласної прокуратури.

На Дніпропетровщині запобігли незаконному користуванню землею у понад 1,5 млн грн

"Постановою Центрального апеляційного господарського суду задоволено апеляційну скаргу першого заступника прокурора області Романа Соскова в інтересах держави в особі Головного управління Держгеокадастру у Дніпропетровській області на рішення суду першої інстанції щодо визнання за фізичною особою-підприємцем права користування державними земельними ділянками вартістю понад 1,5 млн грн", - йдеться в повідомленні.

За даними слідства, у серпні 2018 року до Господарського суду Дніпропетровської області звернувся підприємець з позовною заявою, в якій просив визнати за ним право на користування двома земельними ділянками сільськогосподарського призначення загальною площею близько 300 га в с. Бузівка Магдалинівського району.

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Суд позовні вимоги підприємця задовольнив повністю.

Однак прокуратура області не погодилася з позицією суду та подала апеляцію, вказуючи на те, що рішення винесено з порушенням вимог матеріального та процесуального права.

"Центральний апеляційний господарський суд погодився з доводами прокуратури та скасував рішення суду першої інстанції. Наразі за втручання прокуратури земельні ділянки повернуто у користування територіальній громаді", - зазначили у прокуратурі.

Нагадаємо, у Черкаській області запобігли незаконному наданню в оренду понад 200 га державної землі.

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