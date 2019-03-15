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На Черкащині запобігли незаконній оренді понад 200 га державних земель

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 березня. УНН. У Черкаській області запобігли незаконному наданню в оренду понад 200 га землі в адміністративних межах Байбузівської сільської ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.

На Черкащині запобігли незаконній оренді понад 200 га державних земель

"У ході здійснення представницької діяльності за результатом здійсненого вступу до судових справ за позовами інших осіб прокуратура області запобігла незаконному наданню в оренду понад 200 га землі в адміністративних межах Байбузівської сільської ради Черкаського району", - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, після закінчення строку договорів оренди вказаних земельних ділянок сільськогосподарське товариство, незважаючи на заперечення органів Держгеокадастру області у поновленні договорів, продовжувало їх безпідставно використовувати, не повернувши державі.

Натомість, відповідач, намагаючись зберегти за собою право користування земельними ділянками, звернувся до суду з позовами до управління Держгеокадастру у Черкаській області з вимогою зобов’язати поновити раніше укладені договори оренди.

Врешті, Господарський суд Черкаської області підтримав позицію прокуратури та відмовив у задоволенні позовів товариства.

Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині приватне підприємство незаконно вирощувало врожай на державній землі.

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