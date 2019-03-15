На Черкащині запобігли незаконній оренді понад 200 га державних земель
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. У Черкаській області запобігли незаконному наданню в оренду понад 200 га землі в адміністративних межах Байбузівської сільської ради. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Черкаської області.
"У ході здійснення представницької діяльності за результатом здійсненого вступу до судових справ за позовами інших осіб прокуратура області запобігла незаконному наданню в оренду понад 200 га землі в адміністративних межах Байбузівської сільської ради Черкаського району", - йдеться в повідомленні.
За даними відомства, після закінчення строку договорів оренди вказаних земельних ділянок сільськогосподарське товариство, незважаючи на заперечення органів Держгеокадастру області у поновленні договорів, продовжувало їх безпідставно використовувати, не повернувши державі.
Натомість, відповідач, намагаючись зберегти за собою право користування земельними ділянками, звернувся до суду з позовами до управління Держгеокадастру у Черкаській області з вимогою зобов’язати поновити раніше укладені договори оренди.
Врешті, Господарський суд Черкаської області підтримав позицію прокуратури та відмовив у задоволенні позовів товариства.
Як повідомляв УНН, на Дніпропетровщині приватне підприємство незаконно вирощувало врожай на державній землі.