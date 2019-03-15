В Черкасской области предотвратили незаконную аренду более 200 га государственных земель

"В ходе осуществления представительной деятельности по результатам проведенного вступления в судебные дела по искам других лиц прокуратура области предотвратила незаконное предоставление в аренду более 200 га земли в административных границах Байбузовского сельского совета Черкасского района", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по истечении срока договоров аренды указанных земельных участков сельскохозяйственное общество, несмотря на возражения органов Госгеокадастра области на восстановление договоров, продолжало их безосновательно использовать, не вернув государству.

Зато, ответчик, пытаясь сохранить за собой право пользования земельными участками, обратился в суд с исками к управлению Госгеокадастра в Черкасской области с требованием обязать восстановить ранее заключенные договоры аренды.

В итоге, Хозяйственный суд Черкасской области поддержал позицию прокуратуры и отказал в удовлетворении исков общества.

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