На Дніпропетровщині приватне підприємство незаконно вирощувало врожай на державній землі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позовну заяву місцевої прокуратури та повернув у державну власність земельну ділянку площею 65 га та вартістю понад 5,3 млн. грн. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.
Згідно з повідомленням, у листопаді 2016 року між Солонянським професійним аграрним ліцеєм та приватним підприємством був укладений договір підряду на виконання науково-технічних робіт.
В процесі слідства було встановлено, що дійсною метою укладання договору підряду було не виконання вказаних робіт, а використання підприємством земельної ділянки площею 65 га навчального закладу у комерційних цілях для вирощування врожаю на продаж.
Наразі вказаний договір підряду визнано недійсним, підприємство звільнило земельну ділянку державної власності.
Раніше УНН повідомляв, що на Київщині з приватних рук забрали гранітний кар'єр за майже 10 млн грн.