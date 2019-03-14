В Днепропетровской области частное предприятие незаконно выращивало урожай на государственной земле
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил исковое заявление местной прокуратуры и вернул в государственную собственность земельный участок площадью 65 га и стоимостью более 5,3 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
Согласно сообщению, в ноябре 2016 между Солонянским профессиональным аграрным лицеем и частным предприятием был заключен договор подряда на выполнение научно-технических работ.
В процессе следствия было установлено, что истинной целью заключения договора подряда было не выполнение указанных работ, а использование предприятием земельного участка площадью 65 га учебного заведения в коммерческих целях для выращивания урожая на продажу.
Сейчас указанный договор подряда признан недействительным, предприятие уволило земельный участок государственной собственности.
Ранее УНН сообщал, что в Киевской области из частных рук забрали гранитный карьер за почти 10 млн грн.