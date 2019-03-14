З приватних рук забрали гранітний кар'єр за майже 10 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Господарський суд Київської області повернув у власність держави гранітний кар'єр вартістю 9,7 млн грн, розташований у селі Бовкун Таращанського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури області.
У повідомленні зазначено, що земельна ділянка, розташована в селі Бовкун Таращанського району Київської області, загальною площею майже 13 га та вартістю 9,7 млн грн була передана в оренду на 25 років товариству з обмеженою відповідальністю для виробництва гранітної продукції. Але, передача цієї ділянки була проведена з відвертим порушенням законодавства, оскільки її відчуження мало відбутися шляхом проведення аукціону.
Органом реєстраційної служби у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно було припинено державну реєстрацію оренди земельної ділянки за вищевказаним товариством.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у Дніпрі повернули державі землю вартістю 2 млн грн.