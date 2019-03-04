У Дніпрі повернули державі землю вартістю 2 млн грн

"Встановлено, що у період з травня по червень 2018 року громадянин, маючи умисел на самовільне зайняття земельної ділянки, без відповідного рішення уповноваженого органу та державної реєстрації права власності чи користування земельною ділянкою засіяв ячменем понад 13 га землі, 1,3 га якої відноситься до земель зони санітарної охорони", - йдеться у повідомленні.

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Наразі за втручання прокуратури чоловік вже повернув вказану земельну ділянку територіальні громаді.

Крім того, вироком Солонянського районного суду Дніпропетровської області його визнано винним у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.197-1 КК України (самовільне зайняття земельної ділянки в зонах санітарної охорони), та призначено покарання у вигляді позбавлення волі строком на 1 рік, проте на підставі ст.75 (Звільнення від відбування покарання з випробуванням) КК України було звільнено від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк – 1 рік.

Нагадаємо, прокуратура Києва повернула місту землю на Подолі вартістю 4 млн грн.