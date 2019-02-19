Прокуратура Києва повернула місту землю на Подолі вартістю 4 млн грн

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КИЇВ. 19 лютого. УНН. Постановою Північного апеляційного господарського суду, залишено в силі рішення господарського суду міста Києва, який повернув з незаконної оренди земельну ділянку вартістю понад 4 млн гривень, що розташована на вул. Сирецькій,33 у Подільському районі м. Києва. Про це повідомляє УНН з посиланням на прокуратуру Києва.

Установлено, що Київрада надала ТОВ "Лангора" цю землю у довгострокову оренду у зв’язку з переходом до товариства права власності на будівлю площею 68 кв.м., яка на ній розташована. При цьому площа виділеної земельної ділянки виявилася у 22 рази більшою, ніж площа вказаного об’єкту, та є неспівмірною.

Крім того, рішення про виділення землі було прийнято Київрадою з порушенням вимог земельного та містобудівного законодавства, без проведення земельних торгів та без внесення змін до Генерального плану м. Києва.

За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд погодився з рішенням господарського суду міста Києва та доводами прокурора, і відтак визнав обґрунтованими підстави для визнання незаконним та скасування рішення Київради, визнання недійсним договору оренди та визнання відсутності права користування земельною ділянкою у приватного товариства.

Нагадаємо, за позовом прокуратури Києва суд розірвав договір оренди із забудовником Нижнього каскаду Совських ставків щодо земельної ділянки площею понад 19 га за понад 614 млн гривень.

Українські Національні Новини

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