Прокуратура Києва повернула місту землю на Подолі вартістю 4 млн грн

Установлено, що Київрада надала ТОВ "Лангора" цю землю у довгострокову оренду у зв’язку з переходом до товариства права власності на будівлю площею 68 кв.м., яка на ній розташована. При цьому площа виділеної земельної ділянки виявилася у 22 рази більшою, ніж площа вказаного об’єкту, та є неспівмірною.

Крім того, рішення про виділення землі було прийнято Київрадою з порушенням вимог земельного та містобудівного законодавства, без проведення земельних торгів та без внесення змін до Генерального плану м. Києва.

За таких обставин, Північний апеляційний господарський суд погодився з рішенням господарського суду міста Києва та доводами прокурора, і відтак визнав обґрунтованими підстави для визнання незаконним та скасування рішення Київради, визнання недійсним договору оренди та визнання відсутності права користування земельною ділянкою у приватного товариства.

Нагадаємо, за позовом прокуратури Києва суд розірвав договір оренди із забудовником Нижнього каскаду Совських ставків щодо земельної ділянки площею понад 19 га за понад 614 млн гривень.