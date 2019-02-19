Прокуратура Киева вернула городу землю на Подоле стоимостью 4 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда, оставлено в силе решение хозяйственного суда города Киева, который вернул из незаконной аренды земельный участок стоимостью более 4 млн гривен, расположенной на ул. Сырецкой, 33 в Подольском районе Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.
Установлено, что Киевсовет предоставил ООО "Лангора" эту землю в долгосрочную аренду в связи с переходом к обществу права собственности на здание площадью 68 кв.м. При этом площадь выделенного земельного участка оказалась в 22 раза больше, чем площадь указанного объекта, и является несоизмеримой.
Кроме того, решение о выделении земли было принято Киевсоветом с нарушением требований земельного и градостроительного законодательства, без проведения земельных торгов и без внесения изменений в Генеральный план Киева.
При таких обстоятельствах, Северный апелляционный хозяйственный суд согласился с решением хозяйственного суда города Киева и доводами прокурора, и поэтому признал обоснованными основания для признания незаконным и отмене решения Киевсовета, признании недействительным договор аренды и признании отсутствия права пользования земельным участком у частного общества.
Напомним, по иску прокуратуры Киева суд расторг договор аренды с застройщиком Нижнего каскада Совских прудов в отношении земельного участка площадью более 19 га стоимостью более 614 млн гривен.