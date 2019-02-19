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Прокуратура Киева вернула городу землю на Подоле стоимостью 4 млн грн

Прокуратура Киева вернула городу землю на Подоле стоимостью 4 млн грн

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда, оставлено в силе решение хозяйственного суда города Киева, который вернул из незаконной аренды земельный участок стоимостью более 4 млн гривен, расположенной на ул. Сырецкой, 33 в Подольском районе Киева. Об этом сообщает УНН со ссылкой на прокуратуру Киева.

Установлено, что Киевсовет предоставил ООО "Лангора" эту землю в долгосрочную аренду в связи с переходом к обществу права собственности на здание площадью 68 кв.м. При этом площадь выделенного земельного участка оказалась в 22 раза больше, чем площадь указанного объекта, и является несоизмеримой.

Кроме того, решение о выделении земли было принято Киевсоветом с нарушением требований земельного и градостроительного законодательства, без проведения земельных торгов и без внесения изменений в Генеральный план Киева.

При таких обстоятельствах, Северный апелляционный хозяйственный суд согласился с решением хозяйственного суда города Киева и доводами прокурора, и поэтому признал обоснованными основания для признания незаконным и отмене решения Киевсовета, признании недействительным договор аренды и признании отсутствия права пользования земельным участком у частного общества.

Напомним, по иску прокуратуры Киева суд расторг договор аренды с застройщиком Нижнего каскада Совских прудов в отношении земельного участка площадью более 19 га стоимостью более 614 млн гривен.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Киев

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