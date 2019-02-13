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Суд обязал вернуть Киеву землю на Совских прудах за 614 млн грн

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КИЕВ. 13 февраля. УНН. По иску прокуратуры Киева суд расторг договор аренды с застройщиком Нижнего каскада Совских прудов в отношении земельного участка площадью более 19 га за более 614 млн гривен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры столицы.

"Решением Хозяйственного суда города Киева от 12 февраля 2019 года в полном объеме удовлетворил иск столичной прокуратуры к ООО "Господарник" в интересах Киевского городского совета о расторжении договора аренды земельного участка площадью более 19 га и возвращения его территориальной общине", - сообщили в прокуратуре.

По результатам судебных слушаний суд согласился с доводами прокурора об использовании обществом земельного участка с нарушениями условий договора и обязал ответчика вернуть земельный участок, стоимость которого составляет более 614 млн гривен, в состоянии пригодном для дальнейшего использования.

Как отмечается, речь идет о земле на проспекте Лобановского в Голосеевском районе города Киева.

Как сообщал УНН, прокуратура Киева через суд вернула столичной общине почти 10 соток земли на острове Труханов и обязала снести самовольно построенные сооружения.

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