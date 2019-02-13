Суд зобов'язав повернути Києву землю на Совських ставках за 614 млн грн

"Рішенням Господарського суду міста Києва від 12 лютого 2019 року у повному обсязі задоволено позов столичної прокуратури до ТОВ "Господарник" в інтересах Київської міської ради про розірвання договору оренди земельної ділянки площею понад 19 га та повернення її територіальній громаді", - повідомили у прокуратурі.

За результатами судових слухань суд погодився з доводами прокурора про використання товариством земельної ділянки з порушеннями умов договору та зобов’язав відповідача повернути земельну ділянку, вартість якої становить понад 614 млн гривень, у стані придатному для її подальшого використання.

Як зазначається, йдеться про землю на проспекті Лобановського у Голосіївському районі міста Києва.

Як повідомляв УНН, прокуратура Києва через суд повернула столичній громаді майже 10 соток землі на острові Труханів та зобов'язала знести самочинно збудовані споруди.