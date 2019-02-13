Суд зобов'язав повернути Києву землю на Совських ставках за 614 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. За позовом прокуратури Києва суд розірвав договір оренди із забудовником Нижнього каскаду Совських ставків щодо земельної ділянки площею понад 19 га за понад 614 млн гривень. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури столиці.
"Рішенням Господарського суду міста Києва від 12 лютого 2019 року у повному обсязі задоволено позов столичної прокуратури до ТОВ "Господарник" в інтересах Київської міської ради про розірвання договору оренди земельної ділянки площею понад 19 га та повернення її територіальній громаді", - повідомили у прокуратурі.
За результатами судових слухань суд погодився з доводами прокурора про використання товариством земельної ділянки з порушеннями умов договору та зобов’язав відповідача повернути земельну ділянку, вартість якої становить понад 614 млн гривень, у стані придатному для її подальшого використання.
Як зазначається, йдеться про землю на проспекті Лобановського у Голосіївському районі міста Києва.
Як повідомляв УНН, прокуратура Києва через суд повернула столичній громаді майже 10 соток землі на острові Труханів та зобов'язала знести самочинно збудовані споруди.