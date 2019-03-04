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Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
10:25 • 25563 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 15:45 • 122878 просмотра

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7 марта, 06:35 • 117242 просмотра

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6 марта, 17:12 • 145156 просмотра

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Актуальное
В Днепре вернули государству землю стоимостью 2 млн грн

В Днепре вернули государству землю стоимостью 2 млн грн

Киев  •  УНН

 • 8231 просмотра

КИЕВ. 4 марта. УНН. Суд Днепра удовлетворил иск Днепропетровской местной прокуратуры №2 и вернул государству земельный участок сельскохозяйственного назначения стоимостью около 2 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.

"Установлено, что в период с мая по июнь 2018 гражданин, имея умысел самовольного занятия земельного участка, без соответствующего решения уполномоченного органа и государственной регистрации права собственности или пользования земельным участком засеял ячменем более 13 га земли, 1,3 га которой относится к землям зоны санитарной охраны", - говорится в сообщении.

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Сейчас при вмешательстве прокуратуры мужчина уже вернул указанный земельный участок территориальной общине.

Кроме того, приговором Солонянского районного суда Днепропетровской области он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.197-1 УК Украины (Самовольное занятие земельного участка в зонах санитарной охраны), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, однако на основании ст.75 (Освобождение от отбывания наказания с испытанием) УК Украины он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком - 1 год.

Напомним, прокуратура Киева вернула городу землю на Подоле стоимостью 4 млн грн.

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