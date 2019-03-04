В Днепре вернули государству землю стоимостью 2 млн грн

"Установлено, что в период с мая по июнь 2018 гражданин, имея умысел самовольного занятия земельного участка, без соответствующего решения уполномоченного органа и государственной регистрации права собственности или пользования земельным участком засеял ячменем более 13 га земли, 1,3 га которой относится к землям зоны санитарной охраны", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Арендатор вернул общине помещение стоимостью более 3 млн грн

Сейчас при вмешательстве прокуратуры мужчина уже вернул указанный земельный участок территориальной общине.

Кроме того, приговором Солонянского районного суда Днепропетровской области он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.197-1 УК Украины (Самовольное занятие земельного участка в зонах санитарной охраны), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год, однако на основании ст.75 (Освобождение от отбывания наказания с испытанием) УК Украины он был освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком - 1 год.

Напомним, прокуратура Киева вернула городу землю на Подоле стоимостью 4 млн грн.