Орендар повернув громаді приміщення вартістю понад 3 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 1 березня. УНН. Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив позовну заяву місцевої прокуратури і змусив недобросовісного орендаря повернути громаді нежитлове приміщення вартістю понад 3 млн гривень та сплатити 91 тисячу гривень боргу. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Дніпропетровської області.
Згідно з інформацією, у січні 2014 року між Дніпропетровською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір оренди нежитлового приміщення площею 134 кв. м у місті Дніпро для розміщення кафе. Через систематичну несплату орендної плати за користування приміщенням, внаслідок чого утворився борг у понад 91 тисячу гривень.
Після втручання прокуратури недобросовісний орендар сплатив борг та повернув приміщення у власність територіальної громади міста.
Раніше УНН повідомляв, що прокуратура Києва повернула місту землю на Подолі вартістю 4 млн грн.