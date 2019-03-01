Орендар повернув громаді приміщення вартістю понад 3 млн грн

Згідно з інформацією, у січні 2014 року між Дніпропетровською міською радою та товариством з обмеженою відповідальністю укладено договір оренди нежитлового приміщення площею 134 кв. м у місті Дніпро для розміщення кафе. Через систематичну несплату орендної плати за користування приміщенням, внаслідок чого утворився борг у понад 91 тисячу гривень.

Після втручання прокуратури недобросовісний орендар сплатив борг та повернув приміщення у власність територіальної громади міста.

Раніше УНН повідомляв, що прокуратура Києва повернула місту землю на Подолі вартістю 4 млн грн.