Арендатор вернул общине помещения стоимостью более 3 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. Хозяйственный суд Днепропетровской области удовлетворил исковое заявление местной прокуратуры и заставил недобросовестного арендатора вернуть общине нежилое помещение стоимостью свыше 3 млн гривен и оплатить 91 тысячу гривен долга. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Днепропетровской области.
Согласно информации, в января 2014 года между Днепропетровским городским советом и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор аренды нежилого помещения площадью 134 кв. м в городе Днепр для размещения кафе. Через систематическую неуплату арендной платы за пользование помещением, в результате чего образовался долг в более 91 тысячу гривен.
После вмешательства прокуратуры недобросовестный арендатор оплатил долг и вернул помещение в собственность территориальной общины города.
Ранее УНН сообщал, что прокуратура Киева вернула городу землю на Подоле стоимостью 4 млн грн.