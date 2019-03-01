Арендатор вернул общине помещения стоимостью более 3 млн грн

Согласно информации, в января 2014 года между Днепропетровским городским советом и обществом с ограниченной ответственностью заключен договор аренды нежилого помещения площадью 134 кв. м в городе Днепр для размещения кафе. Через систематическую неуплату арендной платы за пользование помещением, в результате чего образовался долг в более 91 тысячу гривен.

После вмешательства прокуратуры недобросовестный арендатор оплатил долг и вернул помещение в собственность территориальной общины города.

Ранее УНН сообщал, что прокуратура Киева вернула городу землю на Подоле стоимостью 4 млн грн.