Из частных рук забрали гранитный карьер за почти 10 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Хозяйственный суд Киевской области вернул в собственность государства гранитный карьер стоимостью 9,7 млн грн, расположенный в селе Бовкун Таращанского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры области.
В сообщении указано, что земельный участок, расположенный в селе Бовкун Таращанского района Киевской области, общей площадью почти 13 га и стоимостью 9,7 млн грн была передана в аренду на 25 лет обществу с ограниченной ответственностью для производства гранитной продукции. Но, передача этого участка была проведена с откровенным нарушением законодательства, поскольку его отчуждение должно было состояться путем проведения аукциона.
Органом регистрационной службы в Государственном реестре прав на недвижимое имущество было прекращено государственную регистрацию аренды земельного участка за вышеуказанным обществом.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в Днепре вернули государству землю стоимостью 2 млн грн.