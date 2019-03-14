Из частных рук забрали гранитный карьер за почти 10 млн грн

В сообщении указано, что земельный участок, расположенный в селе Бовкун Таращанского района Киевской области, общей площадью почти 13 га и стоимостью 9,7 млн грн была передана в аренду на 25 лет обществу с ограниченной ответственностью для производства гранитной продукции. Но, передача этого участка была проведена с откровенным нарушением законодательства, поскольку его отчуждение должно было состояться путем проведения аукциона.

Органом регистрационной службы в Государственном реестре прав на недвижимое имущество было прекращено государственную регистрацию аренды земельного участка за вышеуказанным обществом.

Напомним, ранее УНН сообщал, что в Днепре вернули государству землю стоимостью 2 млн грн.