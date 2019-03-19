В Днепропетровской области предотвратили незаконное пользование землей в более 1,5 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. В Днепропетровской области предотвратили незаконное пользование земельными участками стоимостью более 1,5 млн грн. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
"Постановлением Центрального апелляционного хозяйственного суда удовлетворена апелляционная жалоба первого заместителя прокурора области Романа Соскова в интересах государства в лице Главного управления Госгеокадастра в Днепропетровской области на решение суда первой инстанции о признании за физическим лицом-предпринимателем права пользования государственными земельными участками стоимостью более 1,5 млн грн", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в августе 2018 году в Хозяйственный суд Днепропетровской области обратился предприниматель с исковым заявлением, в котором просил признать за ним право на пользование двумя земельными участками сельскохозяйственного назначения общей площадью около 300 га в с. Бузовка Магдалиновского района.
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Суд исковые требования предпринимателя удовлетворил полностью.
Однако прокуратура области не согласилась с позицией суда и подала апелляцию, указывая на то, что решение вынесено с нарушением требований материального и процессуального права.
"Центральный апелляционный хозяйственный суд согласился с доводами прокуратуры и отменил решение суда первой инстанции. Сейчас при вмешательстве прокуратуры земельные участки возвращены в пользование территориальной общине", - отметили в прокуратуре.
Напомним, в Черкасской области предотвратили незаконному предоставлению в аренду более 200 га государственной земли.