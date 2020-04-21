На Дніпропетровщині зафіксували 9 нових випадків COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. У Дніпропетровській області лабораторно підтвердили ще 9 випадків коронавірусної інфекції у жителів Кривого Рогу, Нікополя, Дніпра та Широківського району. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Дніпропетровської облради.
Так, тест показав позитивний результат у 4 жителів Кривого Рогу, 3 – Нікополя, по одному – Дніпра та Широківського району.
Загалом на Дніпропетровщині 131 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної інфекції.
Нагадаємо, що на Дніпропетровщині вже 9 жителів області одужали від коронавірусу.
Раніше УНН писав, що станом на 9 годину в Україні зафіксовано 6125 випадків COVID-19, з них 122 у Дніпропетровській області.