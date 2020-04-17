Уже 9 людей одужали від коронавірусу на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. На Дніпропетровщині вже 9 жителів області одужали від коронавірусу. Про це вранці 17 квітня повідомили у пресслужбі Дніпропетровської ОДА, передає УНН.
"Вже дев’ять мешканців області успішно пройшли лікування та подолали коронавірусну хворобу. Загалом одужали 5 дніпрян, двоє жителів Кривого Рогу, по одному мешканцю Нікополя та Новомосковська", – розповів директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської ОДА Валерій Сердюк.
Так, дев'ятою одужалою стала 57-річна дніпрянка. Її вже виписали з лікарні, повідомив Сердюк.
Нині в області, за даними ОДА, – 89 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Загалом на коронавірус вже перевірили майже 2 тисячі людей.
Нагадаємо, за даними МОЗ, на 9 годину 17 квітня в Україні зафіксовано 4662 випадки COVID-19, 125 людей померли.