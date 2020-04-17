Уже 9 человек выздоровели от коронавируса в Днепропетровской области
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Днепропетровской области уже 9 жителей области выздоровели от коронавируса. Об этом утром 17 апреля сообщили в пресс-службе Днепропетровской ОГА, передает УНН.
"Уже девять жителей области успешно прошли лечение и преодолели коронавирусную болезнь. В общем выздоровели 5 днепрян, двое жителей Кривого Рога, по одному жителю Никополя и Новомосковска", - рассказал директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.
Так, девятой выздоровевшей стала 57-летняя днепрянка. Ее уже выписали из больницы, сообщил Сердюк.
Сейчас в области, по данным ОГА, - 89 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. Всего на коронавирус уже проверили почти 2000 человек.
Напомним, по данным Минздрава, на 9:00 17 апреля в Украине зафиксировано 4662 случая COVID-19, 125 человек скончались.