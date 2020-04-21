В Днепропетровской области зафиксировали 9 новых случаев COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. В Днепропетровской области лабораторно подтвердили еще 9 случаев коронавирусной инфекции у жителей Кривого Рога, Никополя, Днепра и Широковского района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Днепропетровского облсовета.
Так, тест показал положительный результат у 4 жителей Кривого Рога, 3 - Никополя, по одному - Днепра и Широковского района.
Всего в Днепропетровской области 131 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции.
Напомним, что в Днепропетровской области уже 9 жителей области выздоровели от коронавируса.
Ранее УНН писал, что по состоянию на 9 часов в Украине зафиксировано 6125 случаев COVID-19, из них 122 в Днепропетровской области.