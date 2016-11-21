На Дніпропетровщині виявили авто викрадене два роки тому
Київ • УНН
КИЇВ-ДНІПРО. 21 листопада. УНН. Під час несення служби на блокпосту, що на 365 км автодороги Знам’янка-Луганськ-Ізварине, працівники поліції зупинили автомобіль “ГАЗ” з номерними знаками Донецького регіону, повідомили УНН-Центр в ГУ НП Дніпропетровщини.
За кермом автівки перебував 50-ти річний мешканець Донецької області.
При перевірці реєстраційних документів на транспортний засіб за автоматизованими базами даних та звірці ідентифікаційних номерів вузлів та агрегатів було правоохоронці встановили, що автомобілем незаконно заволоділи в 2014 році в Донецькій області та на даний час він знаходиться у розшуку.
На місце події було викликано слідчо-оперативну групу. Керманича та транспортний засіб доставлено до Межівського відділення поліції.
Подія зареєстрована в Журналі Єдиного Обліку, наразі проводяться слідчі дії.