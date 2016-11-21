На Днепропетровщине обнаружили авто похищенное два года назад
Киев • УНН
КИЕВ-ДНЕПР. 21 ноября. УНН. Во время несения службы на блокпосту, что на 365 км автодороги Знаменка-Луганск-Изварино, работники полиции остановили автомобиль "ГАЗ" с номерными знаками Донецкого региона, сообщили УНН-Центр в ГУ НП Днепропетровщины.
За рулем автомобиля находился 50-летний житель Донецкой области.
При проверке регистрационных документов на транспортное средство по автоматизированным базам данных и сверке идентификационных номеров узлов и агрегатов было правоохранители установили, что автомобилем незаконно завладели в 2014 году в Донецкой области и в настоящее время он находится в розыске.
На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа. Руководителя и транспортное средство доставлены в Меживское отделение полиции.
Происшествие зарегистрировано в журнале единого учета, сейчас проводятся следственные действия.