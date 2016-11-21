На Дніпропетровщині викрито незаконні виплати переселенцям на понад 4 млн грн

Органами прокуратури Дніпропетровської області розпочато дев’ять кримінальних проваджень відносно працівників Управління праці та соціального захисту населення районних рад у Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Павлограді та Нікополі за фактами службової недбалості під час нарахування щомісячної адресної допомоги особам, які переміщаються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції.

Так, допомога безпідставно призначалась людям у той період, коли вони не перебували на підконтрольній Україні території. Через вказані дії службовців з державного бюджету було зайве перераховано понад 4,3 млн грн.

Відомості за даними фактами внесено до ЄРДР за ч.1,2 ст.364, ч.1,2 ст.367 та ч.1 ст.190 (зловживання службовим становищем, службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки та шахрайство) ККУ.

Досудові розслідування у вказаних кримінальних провадженнях тривають.