В Днепропетровской области выявили незаконные выплаты переселенцам на более чем 4 млн грн

Органы прокуратуры Днепропетровской области начали девять уголовных производств в отношении работников Управления труда и социальной защиты населения районных советов в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Павлограде и Никополе по фактам служебной халатности при начислении ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции.

Так, помощь безосновательно предназначалась людям за тот период, когда они не находились на подконтрольной Украине территории. Из-за указанных действий служащих из государственного бюджета перечислили лишних более 4,3 млн грн.

Сведения по данным фактам внесли в ЕРДР по ч.1,2 ст.364, ч.1,2 ст.367 и ч.1 ст.190 (злоупотребление служебным положением, служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия и мошенничество) УК.

Досудебные расследования в указанных уголовных процессах продолжаются.