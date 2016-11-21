В Днепропетровской области выявили незаконные выплаты переселенцам на более чем 4 млн грн
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Днепропетровской области правоохранители открыли ряд уголовных производств по фактам необоснованных выплат переселенцам 4,3 млн грн бюджетных средств. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Органы прокуратуры Днепропетровской области начали девять уголовных производств в отношении работников Управления труда и социальной защиты населения районных советов в Днепре, Каменском, Кривом Роге, Павлограде и Никополе по фактам служебной халатности при начислении ежемесячной адресной помощи лицам, которые перемещаются с временно оккупированной территории Украины и районов проведения антитеррористической операции.
Так, помощь безосновательно предназначалась людям за тот период, когда они не находились на подконтрольной Украине территории. Из-за указанных действий служащих из государственного бюджета перечислили лишних более 4,3 млн грн.
Сведения по данным фактам внесли в ЕРДР по ч.1,2 ст.364, ч.1,2 ст.367 и ч.1 ст.190 (злоупотребление служебным положением, служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия и мошенничество) УК.
Досудебные расследования в указанных уголовных процессах продолжаются.