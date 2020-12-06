На Дніпропетровщині під час спецоперації затримали банду наркодилерів

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КИЇВ. 6 грудня. УНН. У місті Підгороднє правоохоронці затримали злочинну групу, діяльність якої пов’язана з незаконним обігом наркотиків. На даний час в зупинених автомобілях, на яких пересувались фігуранти, тривають обшуки та вилучається зброя. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.

"6 грудня поліцейські Управління карного розшуку спільно з Управлянням стратегічних розслідувань Дніпропетровської області із залученням полку поліції особливого призначення зупинили колону автомобілів, які рухались в бік м. Новомосковська. У 7 автомобілях знаходились близько 25 чоловіків та жінок, які за оперативною інформацією готувались до вчинення злочину на території одного із міст Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.

На даний момент в зупинених автомобілях тривають обшуки в ході яких вилучено помпові рушниці та карабін. 

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років. 

Нагадаємо, у Дніпропетровській області припинено діяльність злочинної групи, яка складалася з семи раніше судимих місцевих мешканців на чолі з 34-річним чоловіком, який на даний час перебуває під слідством за тяжкі злочини. Зловмисники пропонували "клієнтам" на вибір метамфетамін, метадон, опій ацетильований та марихуану.

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