На Дніпропетровщині під час спецоперації затримали банду наркодилерів

"6 грудня поліцейські Управління карного розшуку спільно з Управлянням стратегічних розслідувань Дніпропетровської області із залученням полку поліції особливого призначення зупинили колону автомобілів, які рухались в бік м. Новомосковська. У 7 автомобілях знаходились близько 25 чоловіків та жінок, які за оперативною інформацією готувались до вчинення злочину на території одного із міст Дніпропетровської області", - йдеться в повідомленні.

На даний момент в зупинених автомобілях тривають обшуки в ході яких вилучено помпові рушниці та карабін.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до семи років.

Нагадаємо, у Дніпропетровській області припинено діяльність злочинної групи, яка складалася з семи раніше судимих місцевих мешканців на чолі з 34-річним чоловіком, який на даний час перебуває під слідством за тяжкі злочини. Зловмисники пропонували "клієнтам" на вибір метамфетамін, метадон, опій ацетильований та марихуану.