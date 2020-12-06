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В Днепропетровской области во время спецоперации задержали банду наркодилеров

В Днепропетровской области во время спецоперации задержали банду наркодилеров

Киев  •  УНН

 • 26694 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. В городе Подгородное правоохранители задержали преступную группу, деятельность которой связана с незаконным оборотом наркотиков. В настоящее время в остановленных автомобилях, на которых передвигались фигуранты, продолжаются обыски и изымается оружие. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

"6 декабря полицейские Управления уголовного розыска совместно с Управлением стратегических расследований Днепропетровской области с привлечением полка полиции особого назначения остановили колонну автомобилей, которые двигались в сторону г. Новомосковска. В 7 автомобилях находились около 25 мужчин и женщин, которые по оперативной информации готовились к совершению преступления на территории одного из городов Днепропетровской области", - говорится в сообщении.

На данный момент в остановленных автомобилях продолжаются обыски, в ходе которых изъяты охотничьи ружья и карабин.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Напомним, в Днепропетровской области прекращена деятельность преступной группы, которая состояла из семи ранее судимых местных жителей во главе с 34-летним мужчиной, который в настоящее время находится под следствием за тяжкие преступления. Злоумышленники предлагали "клиентам" на выбор метамфетамин, метадон, опий ацетилированный и марихуану.

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