На Дніпропетровщині припинили діяльність наркоугруповання, яке збувало метамфетамін та метадон

"Наприкінці вересня оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України (УБН ДБН НПУ) спільно з працівниками кримінальної поліції Дніпропетровщини отримали інформацію про діяльність групи збувачів наркотиків. Згідно з інформацією, зловмисники займалися розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин на території міст Нікополь та Покрови. Поліцейські встановили організатора та учасників злочинної групи", - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, лідером незаконного "бізнесу" став 34-річний мешканець міста Нікополь. На даний час він перебуває під слідством за вбивство та за злочини, пов’язані з наркотиками. Саме він відповідав за постачання наркотиків, контролював їх розподіл між збувачами. Інші учасники групи – двоє жінок та четверо чоловіків віком від 30 до 57 років – приймали замовлення, пакували по дозах та збували їх "з рук у руки" наркозалежним.

Сьогодні, 17 листопада, правоохоронці, під процесуальним керівництвом Криворізької місцевої прокуратури №2 та за силової підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП провели 18 одночасних санкціонованих обшуків.

Під час заходів за місцем проживання організатора та інших учасників групи правоохоронці виявили близько кілограма розфасованого метамфетаміну, підготовленого для збуту, метадон, опій ацетильований та марихуану. Окрім того, вилучено гроші в національній та іноземній валюті, отримані від злочинної діяльності, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи, а також гранату РГД-5 і запал до неї та набої різного калібру.

За цінами "чорного" ринку вартість вилучених наркотиків та психотропів становить понад 170 тисяч гривень.

Трьох активних учасників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції Дніпропетровщини розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Після проведення експертиз діям фігурантів буде надано додаткову правову кваліфікацію. За кримінальні діяння їм загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну.