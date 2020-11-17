На Дніпропетровщині припинили діяльність наркоугруповання, яке збувало метамфетамін та метадон

ukru
10:24 • 11725 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
08:45 • 35318 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 61280 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 106411 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 109268 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 116053 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 119107 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106109 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112974 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 92155 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 85415 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 104143 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

19 березня, 04:22 • 107743 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 34587 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 84166 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 106413 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 34587 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 109975 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 332821 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 265614 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 12206 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 96478 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 118134 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 118038 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 114570 перегляди
Актуальне
На Дніпропетровщині припинили діяльність наркоугруповання, яке збувало метамфетамін та метадон

На Дніпропетровщині припинили діяльність наркоугруповання, яке збувало метамфетамін та метадон

Київ • УНН

 • 20225 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У Дніпропетровській області припинено діяльність злочинної групи, яка складалася з семи раніше судимих місцевих мешканців на чолі з 34-річним чоловіком, який на даний час перебуває під слідством за тяжкі злочини. Зловмисники пропонували "клієнтам" на вибір метамфетамін, метадон, опій ацетильований та марихуану. За кримінальні діяння їм загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. Про це УНН повідомили у Департаменті боротьби з наркозлочинністю Нацполіції України.

"Наприкінці вересня оперативники Управління боротьби з наркозлочинністю в Дніпропетровській області Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України (УБН ДБН НПУ) спільно з працівниками кримінальної поліції Дніпропетровщини отримали інформацію про діяльність групи збувачів наркотиків. Згідно з інформацією, зловмисники займалися розповсюдженням наркотичних засобів та психотропних речовин на території міст Нікополь та Покрови. Поліцейські встановили організатора та учасників злочинної групи", - йдеться в повідомленні.

Як з’ясувалося, лідером незаконного "бізнесу" став 34-річний мешканець міста Нікополь. На даний час він перебуває під слідством за вбивство та за злочини, пов’язані з наркотиками. Саме він відповідав за постачання наркотиків, контролював їх розподіл між збувачами. Інші учасники групи – двоє жінок та четверо чоловіків віком від 30 до 57 років – приймали замовлення, пакували по дозах та збували їх "з рук у руки" наркозалежним. 

Сьогодні, 17 листопада, правоохоронці, під процесуальним керівництвом Криворізької місцевої прокуратури №2 та за силової підтримки полку поліції особливого призначення ГУНП провели 18 одночасних санкціонованих обшуків. 

Під час заходів за місцем проживання організатора та інших учасників групи правоохоронці виявили близько кілограма розфасованого метамфетаміну, підготовленого для збуту, метадон, опій ацетильований та марихуану. Окрім того, вилучено гроші в національній та іноземній валюті, отримані від злочинної діяльності, банківські картки, мобільні телефони, чорнові записи, а також гранату РГД-5 і запал до неї та набої різного калібру. 

За цінами "чорного" ринку вартість вилучених наркотиків та психотропів становить понад 170 тисяч гривень. 

Трьох активних учасників затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі поліції Дніпропетровщини розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Після проведення експертиз діям фігурантів буде надано додаткову правову кваліфікацію. За кримінальні діяння їм загрожує до десяти років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Київщині ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92