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В Днепропетровской области пресекли деятельность наркогруппировки, которая сбывала метамфетамин и метадон

В Днепропетровской области пресекли деятельность наркогруппировки, которая сбывала метамфетамин и метадон

Киев  •  УНН

 • 20222 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Днепропетровской области пресечена деятельность преступной группы, которая состояла из семи ранее судимых местных жителей во главе с 34-летним мужчиной, который в настоящее время находится под следствием за тяжкие преступления. Злоумышленники предлагали "клиентам" на выбор метамфетамин, метадон, опий ацетилированный и марихуану. За уголовные деяния им грозит до десяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Об этом УНН сообщили в Департаменте по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Украины.

"В конце сентября оперативники Управления по борьбе с наркопреступностью в Днепропетровской области Департамента борьбы с наркопреступностью Национальной полиции Украины (УБН ДБН НПУ) совместно с сотрудниками криминальной полиции Днепропетровской области получили информацию о деятельности группы сбытчиков наркотиков. Согласно информации, злоумышленники занимались распространением наркотических средств и психотропных веществ на территории городов Никополь и Покрова. Полицейские установили организатора и участников преступной группы", - говорится в сообщении.

Как выяснилось, лидером незаконного "бизнеса" стал 34-летний житель города Никополь. В настоящее время он находится под следствием за убийство и за преступления, связанные с наркотиками. Именно он отвечал за поставки наркотиков, контролировал их распределение между сбытчиками. Другие участники группы - две женщины и четверо мужчин в возрасте от 30 до 57 лет - принимали заказы, паковали по дозам и сбывали их "из рук в руки" наркозависимым.

Сегодня, 17 ноября, правоохранители, под процессуальным руководством Криворожской местной прокуратуры №2 и при силовой поддержки полка полиции особого назначения ГУНП провели 18 одновременных санкционированных обысков.

Во время мероприятий по месту жительства организатора и других участников группы правоохранители обнаружили около килограмма расфасованного метамфетамина, подготовленного для сбыта, метадон, опий ацетилированный и марихуану. Кроме того, изъяты деньги в национальной и иностранной валюте, полученные от преступной деятельности, банковские карты, мобильные телефоны, черновые записи, а также граната РГД-5 и запал к ней и патроны различного калибра.

По ценам "черного" рынка стоимость изъятых наркотиков и психотропов составляет более 170 тысяч гривен.

Трое активных участников задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи полиции Днепропетровской области начали уголовное производство по ч. 2 ст. 307 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины.

После проведения экспертиз действиям фигурантов будет предоставлена дополнительная правовая квалификация. За уголовные деяния им грозит до десяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества.

Напомним, в Киевской области ликвидировали нарколабораторию по изготовлению амфетамина.

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