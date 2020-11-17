В Днепропетровской области пресекли деятельность наркогруппировки, которая сбывала метамфетамин и метадон

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В Днепропетровской области пресечена деятельность преступной группы, которая состояла из семи ранее судимых местных жителей во главе с 34-летним мужчиной, который в настоящее время находится под следствием за тяжкие преступления. Злоумышленники предлагали "клиентам" на выбор метамфетамин, метадон, опий ацетилированный и марихуану. За уголовные деяния им грозит до десяти лет тюремного заключения с конфискацией имущества. Об этом УНН сообщили в Департаменте по борьбе с наркопреступностью Нацполиции Украины.