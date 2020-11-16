На Київщині ліквідували нарколабораторію з виготовлення амфетаміну

"Задокументували протиправну діяльність зловмисника працівники Обухівського відділу поліції спільно з оперативниками Служби безпеки України. Встановлено, що організував діяльність нарколабораторії у селі Михайлівка-Рубежівка Києво-Святошинського району 34-річний місцевий мешканець. В минулому він вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконний обіг наркотиків", - йдеться в повідомленні.

Санкціонований обшук правоохоронці провели в рамках кримінального провадження, відкритого за фактом незаконного зберігання наркотичних речовин.

Вилучені речові докази направлено на проведення відповідних експертиз.

Триває досудове розслідування за ч. 2 ст. 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Після надходження висновків відповідних експертиз буде вирішене питання щодо додаткової правової кваліфікації та оголошення зловмиснику про підозру.

Нагадаємо, в Київській області затримано учасників злочинної групи, які організували діяльність потужної нарколабораторії з виготовлення метадону та збували його на території України та країн близького зарубіжжя.