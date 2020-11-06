На Київщині ліквідовано потужну нарколабораторію з виготовлення метадону
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. В Київській області затримано учасників злочинної групи, які організували діяльність потужної нарколабораторії з виготовлення метадону та збували його на території України та країн близького зарубіжжя. Під час обшуку було вилучено близько 35 кг метадону, близько 1 тонни прекурсорів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.
“Згідно з матеріалами слідства, на початку літа 2020 року 50-річна громадянка Російської Федерації разом із спільниками — громадянами України та громадянкою РФ організували на території Київської області діяльність високотехнологічної лабораторії з виготовлення психотропних речовин”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що спільники безпосередньо виготовляли метадон, а мешканка Російської Федерації здійснювала загальне керування та налагоджувала канали збуту виготовленого “товару”, як на території України, так і за її межами, а саме у Росії та Білорусі.
“Потужність нарколабораторії дозволяла виготовляти близько 100 кг метадону щомісячно, що еквівалентно 800 тис. доз для роздрібного продажу”, — зазначається в повідомленні.
Так, 4 листопада 2020 року під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури співробітниками ДПН НП України проведено обшуки за місцем проживання учасників злочинної групи та в приміщенні, де здійснювався синтез наркотичного засобу метадон.
“У ході слідчих дій правоохоронці вилучили близько 35 кг метадону, близько 1 тонни прекурсорів, достатніх для виготовлення понад 250 кг наркотичного засобу метадон, понад 250 кг хімічних сполук, близько 500 одиниць обладнання (колби, пробірки, мірні стакани, холодильники, реактори), гроші в сумі 35 тис. доларів США та інші речові докази”, — йдеться в повідомленні.
Наголошується, що оціночна вартість вилученого становить близько 50 млн гривень.
"Трьох учасників злочинної групи затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України та повідомлено про підозру. На вилучені речові докази та майно учасників злочинної організації буде накладено арешт",- зазначається в повідомленні.
Окрім того, вирішується питання щодо обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Нагадаємо, у Білій Церкві правоохоронці припинили діяльність мережі збуту наркотиків та ліквідували нарколабораторію.