В Киевской области ликвидирована мощная нарколаборатория по изготовлению метадона
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Киевской области задержаны участники преступной группы, организовавшие деятельность мощной нарколаборатории по изготовлению метадона и которые сбывали его на территории Украины и стран ближнего зарубежья. Во время обыска было изъято около 35 кг метадона, около 1 тонны прекурсоров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.
“Согласно материалам следствия, в начале лета 2020 года 50-летняя гражданка Российской Федерации вместе с сообщниками — гражданами Украины и гражданкой РФ организовали на территории Киевской области деятельность высокотехнологичной лаборатории по изготовлению психотропных веществ”, — говорится в сообщении.
Сообщается, что сообщники непосредственно изготавливали метадон, а жительница Российской Федерации осуществляла общее руководство и налаживала каналы сбыта изготовленного “товара”, как на территории Украины, так и за ее пределами, а именно в России и Беларуси.
“Мощность нарколаборатории позволяла изготавливать около 100 кг метадона ежемесячно, что эквивалентно 800 тыс. доз для розничной продажи”, — отмечается в сообщении.
Так, 4 ноября 2020 года под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры сотрудниками ГПН НП Украины проведены обыски по месту жительства участников преступной группы и в помещении, где осуществлялся синтез наркотического средства метадон.
“В ходе следственных действий правоохранители изъяли около 35 кг метадона, около 1 тонны прекурсоров, достаточных для изготовления более 250 кг наркотического средства метадон, более 250 кг химических соединений, около 500 единиц оборудования (колбы, пробирки, мерные стаканы, холодильники, реакторы), деньги в сумме 35 тыс. долларов США и другие вещественные доказательства”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что оценочная стоимость изъятого составляет около 50 млн гривен.
“Три участника преступной группы задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины и сообщено о подозрении. На изъятые вещественные доказательства и имущество участников преступной организации будет наложен арест”, — отмечается в сообщении.
Кроме того, решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, в Белой Церкви правоохранители пресекли деятельность сети сбыта наркотиков и ликвидировали нарколабораторию.