В Киевской области ликвидирована мощная нарколаборатория по изготовлению метадона

КИЕВ. 6 ноября. УНН. В Киевской области задержаны участники преступной группы, организовавшие деятельность мощной нарколаборатории по изготовлению метадона и которые сбывали его на территории Украины и стран ближнего зарубежья. Во время обыска было изъято около 35 кг метадона, около 1 тонны прекурсоров. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Киевской городской прокуратуры.