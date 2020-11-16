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В Киевской области ликвидировали нарколабораторию по изготовлению амфетамина

В Киевской области ликвидировали нарколабораторию по изготовлению амфетамина

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 ноября. УНН. В Киевской области в дачном доме мужчины правоохранители изъяли лабораторное оборудование, 20 граммов изготовленной психотропного вещества - амфетамин и килограмм каннабиса. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.

"Задокументировали противоправную деятельность злоумышленника сотрудники Обуховского отдела полиции совместно с оперативниками Службы безопасности Украины. Установлено, что организовал деятельность нарколаборатории в селе Михайловка-Рубежовка Киево-Святошинского района 34-летний местный житель. В прошлом он уже привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков", - говорится в сообщении.

Санкционированный обыск правоохранители провели в рамках уголовного производства, открытого по факту незаконного хранения наркотических веществ.

Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение соответствующих экспертиз.

Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины.

После поступления заключений соответствующих экспертиз будет решен вопрос о дополнительной правовой квалификации и объявления злоумышленнику о подозрении.

Напомним, в Киевской области задержаны участники преступной группы, которые организовали деятельность мощной нарколаборатории по изготовлению метадона и сбывали его на территории Украины и стран ближнего зарубежья.

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