На Десні борються з льодовим затором: річка вийшла з берегів та затоплює місцевість

Деталі

20 січня до управління ДСНС у Київській області надійшла інформація про льодовий затор на річці Десна поблизу Зазим’я Броварського району.

Внаслідок затору льоду спостерігається підйом води в районі населених пунктів Зазим’я, Пухівка та Рожни.

Зафіксовано підтоплення близько 20 домогосподарств у розташованих поблизу садових товариствах.

Розгорнуто штаб для ліквідації події. Проводиться моніторинг акваторії річки Десна.

Цитата

"У ніч з 20 на 21 січня сапери здійснили серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я. Мета – знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах. Сьогодні, 21 січня, роботи з підриву льоду можуть бути продовжені. У Броварському районі можливо чути звуки вибухів", - наголосили в ОВА.

Доповнення

На захід України обрушилася негода, МВС та ДСНС повідомляють підтоплення на Закарпатті та Волині, на Львівщині місцева влада каже про снігопад, що залишив без світла десятки міст і сіл.