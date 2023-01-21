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На Десні борються з льодовим затором: річка вийшла з берегів та затоплює місцевість

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 січня. УНН. На Десні у Київській області борються з льодовим затором, річка вийшла з берегів та затоплює місцевість у Броварському районі. Для ліквідації ситуації вночі сапери підривали лід, сьогодні теж може бути гучно, повідомляє Київська ОВА у Telegram, пише УНН.

На Десні борються з льодовим затором: річка вийшла з берегів та затоплює місцевість

Деталі

20 січня до управління ДСНС у Київській області надійшла інформація про льодовий затор на річці Десна поблизу Зазим’я Броварського району.

Внаслідок затору льоду спостерігається підйом води в районі населених пунктів Зазим’я, Пухівка та Рожни.

Зафіксовано підтоплення близько 20 домогосподарств у розташованих поблизу садових товариствах.

Розгорнуто штаб для ліквідації події. Проводиться моніторинг акваторії річки Десна.

Цитата

"У ніч з 20 на 21 січня сапери здійснили серію підривів льодового затору в районі сіл Погреби та Зазим‘я. Мета – знизити рівень води та запобігти підтопленню в прибережних зонах. Сьогодні, 21 січня, роботи з підриву льоду можуть бути продовжені. У Броварському районі можливо чути звуки вибухів", - наголосили в ОВА.

Доповнення

На захід України обрушилася негода, МВС та ДСНС повідомляють підтоплення на Закарпатті та Волині, на Львівщині місцева влада каже про снігопад, що залишив без світла десятки міст і сіл.

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