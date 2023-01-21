На Десне борются с ледовым затором: река вышла из берегов и затапливает местность

Детали

20 января в управление ГСЧС в Киевской области поступила информация о ледовом заторе на реке Десна вблизи Зазимья Броварского района.

В результате затора льда наблюдается подъем воды в районе населенных пунктов Зазимье, Пуховка и Рожны.

Зафиксировано подтопление около 20 домохозяйств в расположенных поблизости садовых товариществах.

Развернут штаб для ликвидации происшествия. Проводится мониторинг акватории реки Десна.

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"В ночь с 20 на 21 января саперы осуществили серию подрывов ледового затора в районе сел Погребы и Зазимье. Цель – снизить уровень воды и предотвратить подтопление в прибрежных зонах. Сегодня, 21 января, работы по подрыву льда могут быть продолжены. В Броварском районе возможно слышны звуки взрывов", - отметили в ОВА.

Дополнение

На запад Украины обрушилась непогода, МВД и ГСЧС сообщают о подтоплении на Закарпатье и Волыни, во Львовской области местные власти говорят о снегопаде, оставившем без света десятки городов и сел.