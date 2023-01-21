На захід України обрушилася негода: по областях підтоплення та снігопади

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 2752 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 12693 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 25570 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 35993 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 63280 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
08:15 • 47108 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 97562 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 72527 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 60914 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119235 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+18°
6.3м/с
23%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 40120 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

07:59 • 31034 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 82025 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 29711 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 25824 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 63282 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 83362 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 97566 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 222086 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 271858 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 26744 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 30617 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 28266 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 32590 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 48101 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

На захід України обрушилася негода: по областях підтоплення та снігопади

Київ • УНН

 • 1496694 перегляди

КИЇВ. 21 січня. УНН. На захід України обрушилася негода, МВС та ДСНС повідомляють підтоплення на Закарпатті та Волині, на Львівщині місцева влада каже про снігопад, що залишив без світла десятки міст і сіл, пише УНН.

На захід України обрушилася негода: по областях підтоплення та снігопади

Деталі

За даними МВС, триває ліквідація наслідків негоди на Закарпатті. Через сильні та тривалі опади на території регіону підтопило 13 підвалів, зокрема, і в школі на Рахівщині. Також підтоплено сільськогосподарські угіддя на площі 470 гектарів неподалік сіл Великі Ком'яти, Кам'янське та Чорнотисів Берегівського району.

Окрім того, спостерігаються переливи на автошляхах: між селами Тисаагтелек – Малі Геївці (рух обмежений для автомобілів з низьким кліренсом) та Великі Ком’яти – Шаланки (рух уже відновлено).

На Волині, за даними ДСНС, рятувальники двічі виїздили на відкачування води з підтоплених присадибних ділянок.

У місті Камені-Каширському з території біля будинку відкачали понад 600 куб. м води, у селищі Турійськ з присадибної ділянки - понад 100 метрів кубічних води.

На Львівщині, за даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, через снігопади станом на 12:00 без електропостачання залишалося 30 населених пунктів повністю та 53 – частково. Найбільше – на Городоцькому, Мостиському, Дрогобицькому та Старосамбірському напрямках. Над відновленням живлення працюють.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$65.54
Bitcoin
$85,121.80
S&P 500
$5,459.00
Tesla
$258.37
Газ TTF
$34.43
Золото
$3,221.94
Ethereum
$1,677.11