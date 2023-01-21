На захід України обрушилася негода: по областях підтоплення та снігопади
Київ • УНН
КИЇВ. 21 січня. УНН. На захід України обрушилася негода, МВС та ДСНС повідомляють підтоплення на Закарпатті та Волині, на Львівщині місцева влада каже про снігопад, що залишив без світла десятки міст і сіл, пише УНН.
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За даними МВС, триває ліквідація наслідків негоди на Закарпатті. Через сильні та тривалі опади на території регіону підтопило 13 підвалів, зокрема, і в школі на Рахівщині. Також підтоплено сільськогосподарські угіддя на площі 470 гектарів неподалік сіл Великі Ком'яти, Кам'янське та Чорнотисів Берегівського району.
Окрім того, спостерігаються переливи на автошляхах: між селами Тисаагтелек – Малі Геївці (рух обмежений для автомобілів з низьким кліренсом) та Великі Ком’яти – Шаланки (рух уже відновлено).
На Волині, за даними ДСНС, рятувальники двічі виїздили на відкачування води з підтоплених присадибних ділянок.
У місті Камені-Каширському з території біля будинку відкачали понад 600 куб. м води, у селищі Турійськ з присадибної ділянки - понад 100 метрів кубічних води.
На Львівщині, за даними голови Львівської ОВА Максима Козицького, через снігопади станом на 12:00 без електропостачання залишалося 30 населених пунктів повністю та 53 – частково. Найбільше – на Городоцькому, Мостиському, Дрогобицькому та Старосамбірському напрямках. Над відновленням живлення працюють.