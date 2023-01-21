На запад Украины обрушилась непогода: по областям подтопления и снегопады

Детали

По данным МВД, продолжается ликвидация последствий непогоды на Закарпатье. Из-за сильных и продолжительных осадков на территории региона подтопило 13 подвалов, в частности, и в школе на Раховщине. Также подтоплены сельскохозяйственные угодья на площади 470 гектаров неподалеку от сел Большие Комяты, Каменское и Чернотисов Береговского района.

Кроме того, наблюдаются переливы на автодорогах: между селами Тисаагтелек – Малые Геевцы (движение ограничено для автомобилей с низким клиренсом) и Великие Комяты – Шаланки (движение уже восстановлено).

На Волыни, по данным ГСЧС, спасатели дважды выезжали на откачку воды из подтопленных приусадебных участков.

В городе Камне-Каширском с территории возле дома откачали более 600 куб. м воды, в поселке Турийск с приусадебного участка - более 100 метров кубических воды.

Во Львовской области, по данным главы Львовской ОВА Максима Козицкого, из-за снегопадов по состоянию на 12:00 без электроснабжения оставалось 30 населенных пунктов полностью и 53 – частично. Больше всего – на Городокском, Мостиском, Дрогобычском и Старосамборском направлениях. Над восстановлением питания работают.