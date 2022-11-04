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На деокупованій Харківщині затримали депутата за вивезення зерна до рф

На деокупованій Харківщині затримали депутата за вивезення зерна до рф

Київ • УНН

 • 236985 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. За вивезення українського зерна до рф затримали депутата з Куп'янського району Харківщини, повідомили у СБУ, пише УНН.

Цитата

"Служба безпеки викрила ще одного ворожого поплічника під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисником виявився депутат однієї із селищних рад Куп’янського району", - повідомили у спецслужбі.

Деталі

Як повідомляє Офіс Генпрокурора, за даними слідства, депутат Курилівської сільської ради Куп‘янського району, який є фактичним власником сільгосподарських підприємств, під час окупації села Кругляківка допомогав зс рф. Він, як вказано, добровільно передавав російським військовим м‘ясо, пальне та автомобілі підприємств.

За даними СБУ, під час захоплення частини регіону, "будучи власником декількох сільгосппідприємств, посадовець запропонував окупантам свою допомогу у незаконному вивезенні українського зерна зі сходу України. "Для цього він "перереєстрував" агробізнес в місцевій окупаційній адміністрації і почав сплачувати податки до бюджету рф", - розповіли у СБУ подробиці справи.

За інформацією СБУ, основну частину зібраного врожаю, за повідомленням, чоловік мав віддавати загарбникам, а те, що залишиться – реалізовувати на території країни-агресора.

Як вказують в Офісі Генпрокурора, після однієї із зустрічей з представниками рф підприємець наказав своїм підлеглим зібрати пшеницю. Одна частина врожаю була передана російським військовим, інша — до рф з отриманням частини прибутку військовими ворожої армії. Усе зерно, як зазначається, співробітники привозили на склади одного з підприємств депутата, а після цього воно вивозилось на автівках з російськими номерами у супроводі армії держави-агресора.

Окрім того, зловмисник надав агресорам доступ до власних логістичних складів для базування і ремонту ворожої військової техніки, а також виділяв паливо для її заправки, додали у спецслужбі.

Після деокупації району, депутат залишився у селищі і сподівався уникнути покарання. Однак співробітники СБУ викрили його злочинну діяльність і затримали.

Йому повідомили про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) ККУ. 

За даними Офісу Генпрокурора, наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Доповнення

У Шевченківській громаді Харківської області фермерка й депутатка від вже забороненої політичної партії ОПЗЖ підозрюється у тому, що добровільно передавала російським окупантам 70% зібраного врожаю.

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