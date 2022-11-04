В Харьковской области после деоккупации задержали депутата за вывоз зерна в рф

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"Служба безопасности разоблачила еще одного вражеского приспешника во время стабилизационных мероприятий в освобожденных районах Харьковской области. Злоумышленником оказался депутат одного из поселковых советов Купянского района", - сообщили в спецслужбе.

Детали

Как сообщает Офис Генпрокурора, по данным следствия, депутат Куриловского сельского совета Купянского района, который является фактическим собственником сельхозпредприятий, во время оккупации села Кругляковка помогал вс рф. Он, как указано, добровольно передавал российским военным мясо, горючее и автомобили предприятий.

По данным СБУ, во время захвата части региона, "являясь владельцем нескольких сельхозпредприятий, чиновник предложил оккупантам свою помощь в незаконном вывозе украинского зерна с востока Украины. "Для этого он "перерегистрировал" агробизнес в местной оккупационной администрации и начал платить налоги в бюджет рф", - рассказали в СБУ подробности дела.

По информации СБУ, основную часть собранного урожая, по сообщению, мужчина должен был отдавать захватчикам, а то, что останется – реализовывать на территории страны-агрессора.

Как указывают в Офисе Генпрокурора, после одной из встреч с представителями рф предприниматель приказал своим подчиненным собрать пшеницу. Одна часть урожая была передана российским военным, другая — в рф с получением части прибыли военными вражеской армии. Все зерно, как отмечается, сотрудники привозили на склады одного из предприятий депутата, а затем оно вывозилось на автомобилях с российскими номерами в сопровождении армии государства-агрессора.

Кроме того, злоумышленник предоставил агрессорам доступ к собственным логистическим складам для базирования и ремонта вражеской военной техники, а также выделял топливо для ее заправки, добавили в спецслужбе.

После деоккупации района депутат остался в поселке и надеялся избежать наказания. Однако сотрудники СБУ разоблачили его преступную деятельность и задержали.

Ему сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору) УКУ.

По данным Офиса Генпрокурора, в настоящее время ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Дополнение

В Шевченковской громаде Харьковской области фермер и депутат от уже запрещенной политической партии ОПЗЖ подозревается в том, что добровольно передавала российским оккупантам 70% собранного урожая.