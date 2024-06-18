На Четвертому саміті перших леді та джентльменів обговорять безпеку дітей: названо дату

Четвертий Саміт перших леді та джентльменів у Києві 12 вересня буде присвячений безпеці дітей під час війни, обговоренню загроз та викликів, з якими стикаються діти вдома, в навчальних закладах та в інтернеті, а також презентації соціальних досліджень щодо ключових загроз для дітей.