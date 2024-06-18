На Четвертому саміті перших леді та джентльменів обговорять безпеку дітей: названо дату
Київ • УНН
Четвертий Саміт перших леді та джентльменів у Києві 12 вересня буде присвячений безпеці дітей під час війни, обговоренню загроз та викликів, з якими стикаються діти вдома, в навчальних закладах та в інтернеті, а також презентації соціальних досліджень щодо ключових загроз для дітей.
12 вересня у Києві відбудеться Четвертий саміт перших леді та джентльменів. Головною темою саміту стане безпека дітей в умовах війни. Про це повідомила кореспондентка Суспільного з пресконференції за участі першої леді Олени Зеленської, передає УНН.
Подружжя лідерів країн, українські та міжнародні експерти обговорять загрози та виклики, з якими стикаються діти вдома, у навчальних закладах та в онлайн-просторі зокрема в умовах війни. Перша панель буде присвячена дітям під час збройних конфліктів.
На саміті вперше представлять соцдослідження "Ключові загрози для дітей", яке провели саме для цього заходу.
Зазначається, що на заході також були міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, міністр освіти і науки Оксен Лісовий, міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, уповноважений Верховної ради з прав людини Дмитро Лубінець та заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Іоан.
Додамо
Саміт перших леді та джентльменів — це міжнародна платформа взаємодії та єднання "м’якої сили" заради добробуту людей у світі, започаткована Першою леді України Оленою Зеленською.
Місією Саміту є посилення "м’якої сили" перших леді та джентльменів світу у розв’язанні глобальних проблем людства.
На захід запрошуються перші леді й джентльмени з усього світу, а також світові зірки, лідери думок, експерти й інші почесні гості, що переймаються темою ментального здоров’я.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Саміт перших леді та джентльменів став майданчиком для координації м’якої сили України та держав-партнерів.