На Четвертом саммите первых леди и джентльменов обсудят безопасность детей: названа дата

12 сентября в Киеве состоится Четвертый саммит первых леди и джентльменов. Главной темой саммита станет безопасность детей в условиях войны. Об этом сообщила корреспондентка Общественного с пресс-конференции с участием первой леди Елены Зеленской, передает УНН.

Супруги лидеров стран, украинские и международные эксперты обсудят угрозы и вызовы, с которыми сталкиваются дети дома, в учебных заведениях и в онлайн-пространстве в частности в условиях войны. Первая панель будет посвящена детям во время вооруженных конфликтов.

На саммите впервые представят социсследование "Ключевые угрозы для детей", которое провели именно для этого мероприятия.

Отмечается, что на мероприятии также были министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, министр образования и науки Оксен Лисовой, министр социальной политики Оксана Жолнович, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец и заместитель министра цифровой трансформации Валерия Иоанн.

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Саммит первых леди и джентльменов - это международная платформа взаимодействия и единения "мягкой силы" ради благосостояния людей в мире, основанная Первой леди Украины Еленой Зеленской.

Миссией Саммита является усиление "мягкой силы" первых леди и джентльменов мира в решении глобальных проблем человечества.

На мероприятие приглашаются первые леди и джентльмены с всего мира, а также мировые звезды, лидеры мнений, эксперты и другие почетные гости, которые занимаются темой ментального здоровья.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Саммит первых леди и джентльменов стал площадкой для координации мягкой силы Украины и государств-партнеров.