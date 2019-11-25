На Чернігівщині рибалка провалився під кригу та потонув

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Чернігівській області у ставку потонув чоловік 1964 року народження. Про це УНН повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС України в області. 

Так, 25 листопада о 08:07 до Служби порятунку у Чернігівському районі надійшло повідомлення, про те що у ставку в селищі Седнів під час риболовлі потрапили під тонкий лід водойми батько та син, 1964 та 1993 років народження відповідно.

За викликом оперативно прибуло відділення 4-го Державного пожежно-рятувального посту у складі 3 людей особового складу та 1 одиниці спеціальної техніки.

На той час 26-річний чоловік встиг самотужки вибратись з крижаної води. Нажаль, його батько не врятувався.

Рятувальники, за допомогою човна та мотузки дістали потопельника та доставити його на берег.

Нагадаємо, у Харківській області і у селі Басове Золочівського району в озері потонув 5-річний хлопчик.

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