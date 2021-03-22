На Чернігівщині 7-річний хлопчик наковтався пігулок

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"Ювенальні прокурори Прилуцької окружної прокуратури здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадження за ст. 166 КК України (Злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною)", - повідомили в прокуратурі.

Деталі

Семирічний хлопчик із села Леляки Варвинського району сьогодні, 22 березня, вночі непритомний потрапив до реанімації, попередньо отруївшись пігулками. Дитина безконтрольно прийняла медичний препарат.

Відомо, що постраждалий хлопчик із заможної багатодітної сім'ї. Окрім потерпілого в родині ще четверо дітей віком від 6 місяців до 12 років, які живуть зі своєю матір'ю. Зазначається, що жінка не наглядає за дітьми належним чином та неодноразово притягувалась до відповідальності за ст. 184 КУпАП у зв’язку з невиконанням обов'язків по вихованню дітей.

Про стан семирічного нині нічого не сказано.

Доповнення

На Дніпропетровщині 12-річна дитина наковталась пігулок.