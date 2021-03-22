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В Черниговской области 7-летний мальчик наглотался таблеток

В Черниговской области 7-летний мальчик наглотался таблеток

Киев  •  УНН

 • 15880 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. В Черниговской области семилетний мальчик из состоятельной семьи отравился таблетками и в бессознательном состоянии был доставлен в больничное учреждение. Об этом сообщает пресс-служба Черниговской областной прокуратуры, передает УНН.

Цитата:

"Ювенальные прокуроры Прилуцкой окружной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 166 УК Украины (злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком)", - сообщили в прокуратуре.

Детали

Семилетний мальчик из села Леляки Варвинского района сегодня, 22 марта, ночью без сознания попал в реанимацию, предварительно отравившись таблетками. Ребенок бесконтрольно принял медицинский препарат.

Известно, что пострадавший мальчик из состоятельной многодетной семьи. Кроме пострадавшего в семье еще четверо детей от 6 месяцев до 12 лет, живущих со своей матерью. Отмечается, что женщина не следит за детьми должным образом и неоднократно привлекалась к ответственности по ст. 184 КУоАП в связи с невыполнением обязанностей по воспитанию детей.

О состоянии семилетнего сейчас ничего не сказано.

Дополнение

В Днепропетровской области 12-летний ребенок наглотался таблеток.

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