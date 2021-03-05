На Дніпропетровщині 12-річна дитина наковталась пігулок
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. В Кам'янське Дніпропетровської області 12-річна дитина отруїлась пігулками. Інформацію про це УНН підтвердили у відділі комунікації поліції Дніпропетровської області.
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За інформацією правоохоронців, наразі щодо цієї справи "матеріал зареєстровано".
Дитину було доставлено до місцевої лікарні. Подія сталась в четвер, 4 березня.
Зазначимо, що, як повідомляють місцеві ЗМІ, дівчинку до обласної лікарні доправили у важкому стані доставили, лікарі всю ніч боролися за її життя. Наразі життю підлітка нічого не загрожує, пишуть журналісти.
Що було раніше
Напередодні поліція Дніпропетровської області викрила діяльність так званої “групи смерті” та попередила спробу вчинення суїциду неповнолітньої дівчини в Кривому Розі.
Так, у телеграм-каналі, який, за попередньою інформацією, створила 15-річна криворожанка, на момент його створення було більше 500 учасників. Коли адміністратор почав надавати завдання учасникам наносити собі тілесні ушкодження, в ньому залишилося 13 осіб. Вони надсилали фото поранень, після чого отримували наступні інструкції. Таких завдань могло бути більше п’яти в день.
Завдання учасникам каналу надавала 15-річна криворожанка, яка і була його адміністратором. За попередньою інформацією поліцейських, 4 березня дівчина планувала покінчити життя самогубством.