Поліція ліквідувала “групи смерті” і запобігла самогубству 15-річної дівчини в Кривому Розі

Деталі

Зазначається, що у телеграм-каналі, який, за передньою інформацією, створила 15-річна криворожанка, на момент його створення було більше 500 учасників.

Як встановили поліцейські, канал діяв із 21 лютого та адміністратор чату здійснював свою діяльність із Кривого Рогу. Спочатку в чаті перебувало близько 500 осіб. Коли адміністратор почав надавати завдання учасникам наносити собі тілесні ушкодження, в ньому залишилося 13 осіб.

Вони надсилали фото поранень, після чого отримували наступні інструкції. Таких завдань могло бути більше п’яти в день.

3 березня слідчі спільно з прокуратурою провели санкціонований судом обшук за місцем мешкання 15-річної криворожанки, яка надавала завдання учасникам каналу та була його адміністратором. Під час обшуку у неї вилучили мобільні телефони, планшет та ноутбук. За попередньою інформацією поліцейських, 4 березня дівчина планувала покінчити життя самогубством.

За даним фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ст. 120 Кримінального кодексу України (доведення до самогубства).

Під час досудового слідства поліцейські перевіряють усі відомості, які надала дівчина та встановлюють особу куратора та інших організаторів групи.

Доповнення

Останнім часом в Україні побільшало трагічних випадків з дітьми.

Так, у ліцеї у Боярці, що неподалік від Києва, 16 лютого дві семикласниці отруїлися препаратом “Дротаверин”, одна дівчинка загинула, інша — госпіталізована. Пізніше у прокуратурі повідомили, що дві учениці “побачили в одній із соцмереж відео із закликом випити 40 таблеток медичного препарату і вирішили спробувати”, що в результаті і привело до трагедії. Розпочато кримінальне провадження за фактом доведення дівчат до самогубства.

Наступного ж дня після інціденту стало відомо, що в Умані на Черкащині в школі дві восьмикласниці наковталися пігулок та потрапили до лікарні.

Неповнолітня дівчина у Добропіллі на Донеччині також наковталася пігулок і потрапила до лікарні з отруєнням.

В Одесі 13-річну дівчину переїхав поїзд, зі слів машиніста, вона лягла прямо на рейки. Поліцейські розслідують обставини загибелі малолітньої одеситки.

У Києві 12-річна дівчинка випала з восьмого поверху висотки.

У Сумах двоє неповнолітніх дівчат наковталися пігулок і самі викликали "швидку".

Також днями стало відомо, що у справі про самогубство 10-річного хлопчика у селі Чайки на Київщині, що сталося наприкінці січня, перевіряють можливу участь малолітнього у соцгрупах суїцидального характеру для підлітків, за правилами яких діти повинні вчинити спробу закінчити життя самогубством.

На тлі цього Уповноважений з прав дитини в Україні Микола Кулеба заявив, що підтримує заборону в Україні соцмереж, в яких немає контролю за шкідливим для дітей контентом, зокрема мережі Tik Tok.