На Черкащині запідозрили стрільбу по собаках: справою зайнялася поліція
Київ • УНН
У Шполі на Черкащині виявили двох собак з ознаками стрілянини. Поліція розпочала перевірку за фактом жорстокого поводження з тваринами та розшукує причетних до злочину.
У Шполі в Черкаській області виявили двох собак, у яких, ймовірно, стріляли, поліція проводить перевірку щодо жорстокого поводження з тваринами і розшукує причетного, пише УНН з посиланням на ГУНП в області.
Деталі
Поліції про інцидент стало відомо з соціальних мереж.
На вулиці жителі міста Шпола виявили двох собак, у яких, ймовірно, стріляли. Власника собак наразі не встановлено
Відомості за фактом скоєного, як повідомляється, внесли до Єдиного обліку та розпочали перевірку. За зібраними матеріалами буде визначено правову кваліфікацію.
Поліцейські проводять заходи зі встановлення причетної особи
Містян закликали повідомити правоохоронцям, якщо володіють будь-якою інформацією про інцидент.
На Рівненщині чоловік застрелив собаку пострілом у голову: відкрито провадження, він вже у СІЗО15.04.25, 10:10 • 9291 перегляд