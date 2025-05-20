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На Черкащині запідозрили стрільбу по собаках: справою зайнялася поліція

Київ • УНН

 • 1228 перегляди

У Шполі на Черкащині виявили двох собак з ознаками стрілянини. Поліція розпочала перевірку за фактом жорстокого поводження з тваринами та розшукує причетних до злочину.

На Черкащині запідозрили стрільбу по собаках: справою зайнялася поліція

У Шполі в Черкаській області виявили двох собак, у яких, ймовірно, стріляли, поліція проводить перевірку щодо жорстокого поводження з тваринами і розшукує причетного, пише УНН з посиланням на ГУНП в області.

Деталі

Поліції про інцидент стало відомо з соціальних мереж.

На вулиці жителі міста Шпола виявили двох собак, у яких, ймовірно, стріляли. Власника собак наразі не встановлено

- зазначили у поліції.

Відомості за фактом скоєного, як повідомляється, внесли до Єдиного обліку та розпочали перевірку. За зібраними матеріалами буде визначено правову кваліфікацію.

Поліцейські проводять заходи зі встановлення причетної особи

- вказали у поліції.

Містян закликали повідомити правоохоронцям, якщо володіють будь-якою інформацією про інцидент.

На Рівненщині чоловік застрелив собаку пострілом у голову: відкрито провадження, він вже у СІЗО15.04.25, 10:10 • 9291 перегляд

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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