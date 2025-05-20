На Черкащині запідозрили стрільбу по собаках: справою зайнялася поліція

У Шполі в Черкаській області виявили двох собак, у яких, ймовірно, стріляли, поліція проводить перевірку щодо жорстокого поводження з тваринами і розшукує причетного, пише УНН з посиланням на ГУНП в області.

Деталі

Поліції про інцидент стало відомо з соціальних мереж.

На вулиці жителі міста Шпола виявили двох собак, у яких, ймовірно, стріляли. Власника собак наразі не встановлено - зазначили у поліції.

Відомості за фактом скоєного, як повідомляється, внесли до Єдиного обліку та розпочали перевірку. За зібраними матеріалами буде визначено правову кваліфікацію.

Поліцейські проводять заходи зі встановлення причетної особи - вказали у поліції.

Містян закликали повідомити правоохоронцям, якщо володіють будь-якою інформацією про інцидент.



На Рівненщині чоловік застрелив собаку пострілом у голову: відкрито провадження, він вже у СІЗО